Bursa'da boğazından bıçaklanan adamın ölümünde sanıktan dikkat çeken savunma: Öldürme niyetim yoktu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 36 yaşındaki Hamdullah Yaman'ın tartışma sırasında boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada yargılama devam etti. Müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Maşallah Tan, olay sırasında korkuya kapıldığını ve bıçağı panikle salladığını savunarak, "Öldürme niyetim yoktu" dedi. Mahkeme, olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinin kriminal incelemeye gönderilmesine ve 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.