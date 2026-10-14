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Avrupa'da marketlerin soğutma sistemlerine siber saldırı: Prof. Dr. Ali Murat Kırık'tan uyarı
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Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Avrupa'da marketlerin soğutma sistemlerine siber saldırı: Prof. Dr. Ali Murat Kırık'tan uyarı

Fransa ve Hollanda'da yüzlerce marketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar, gıda güvenliği ve dijital altyapıların korunmasının önemini yeniden gündeme taşıdı. A Haber canlı yayınında konuşan Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, saldırganların soğutma sistemlerine uzaktan müdahale ederek buz çözme işlemini devreye soktuğunu söyledi. Güncel güvenlik desteği almayan cihazların oluşturduğu risklere dikkat çeken Kırık, elektrikli araçlar, yapay zeka ve veri güvenliği konularında da değerlendirmelerde bulundu. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayan Kırık, dijital dünyada karşılaşılabilecek tehditlere ilişkin önemli uyarılar yaptı.

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