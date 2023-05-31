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Bursa'da şampiyonluk kutlamasında akılalmaz olay! Öfkeli sürücü dehşeti

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Giriş: 31.05.2023 13:03
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü mağlup eden Galatasaray bir kez daha tarih yazarak 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Bu sevindirici haber sonrası sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar sokaklara döküldü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde ise inanılmaz bir olay meydana geldi. Öfkeli sürücü otomobilini, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan vatandaşların üzerine sürdü; 2 kişi yaralandı.
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