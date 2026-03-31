Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev yolsuzluk ve organize suç örgütü soruşturmasında düğmeye basıldı. Aralarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, emniyet güçleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 4 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "kara para aklama" gibi ağır suçlamaların odağındaki operasyonun detayları kan dondurdu.