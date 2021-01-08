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Burhanettin Duran A Haber'e konuştu: Trump'a hesap soracaklar! 3. dünya ülkelerinde gördükleri manzara kongrede gerçekleşti

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Giriş: 08.01.2021 05:33
SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran ABD'de yaşanan Kongre baskınına ilişkin değerlendirmeler bulundu. Duran "Amerikalıların kendilerine yakıştırmadıkları, 3. dünya ülkelerinde gördükleri manzara kongrede gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

ABD'de yaşanan "Kanlı Kongre baskını" sonrası bölgede yaşananları SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran A Haber'e değerlendirdi.

3.DÜNYA ÜLKELERİNDEKİ MANZARA KENDİ ÜLKELERİNDE OLUŞTU

ABD'lilerin başka ülkelerde özellikle 3.dünya ülkelerinde gördüğü manzaraların kendi kongrelerinde olduğunu belirten Duran yaşanan olayların göstere göstere gelmiş olduğunu ifade etti.

TRUMP'IN MİTİNGİ SORU İŞARETİ

6 Ocak tarihinde Biden ile ilgili resmi işlemlerin yapılacağının daha önceden belli olduğunu belirten Duran, böyle bir ortamda Trump'ın miting düzenlemesinin soru işareti olduğunu vurguladı. Duran ayrıca ulusal muhafızların bölgeye gelişinin gecikmesinin de sorgulanması gerektiğini vurguladı.

FATURA TRUMP'A ÇIKACAK

1814'teki İngilizlerin Kongre binasına verdiği zarardan sonra ilk kez böyle bir durumun yaşandığını belirten Duran, ABD'de Trump'ın "şahsiyeti bozuktu ve çekti gitti" denilerek anılacağını ifade etti. Duran ayrıca yaşananların faturasının Trump için ağır olacağını ifade etti.

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden açıklamalarda bulundu: Kongreye girenler teröristtir SON DAKİKA: ABD BAŞKANI JOE BİDEN AÇIKLAMALARDA BULUNDU: KONGREYE GİRENLER TERÖRİSTTİR

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