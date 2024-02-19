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Bozdoğan-3 operasyonlarıyla 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 08:34
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen Bozdoğan-3 operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirdi.
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Bozdoğan-3 operasyonu
Bozdoğan-3 operasyonu
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