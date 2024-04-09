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"Bozdoğan-22" operasyonlarında 14 DEAŞ şüphelisi yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2024 08:50
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen "Bozdoğan-22" operasyonlarında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 14 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
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