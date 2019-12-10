Bosna Hersek'ten Nobel tepkisi: Handke vampir aydınlar kategorisinde |Video

2019 Nobel Edebiyat Ödülü, soykırımı destekleyen ve savaş suçlusu Miloseviç tarafından 'Sırp Şövalye Nişanı' takdim olunan Peter Handke'ye verilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. TRT Haber canlı yayınında konuşan Bosna Hersek Haklar Meclisi Başkanı Başkanı Bakir İzetbegovic, "Bu ödülü verenler için utanç verici bir durum. Medeni dünya açısında utanç verici bir durum! Handke, Balkanlar'da Bosna-Hersek'te olanlardan haberdardı. Handke, 1993 yılında önce bu katliamlardan haberdar değildim diyebilirdi belki ama ironik bir şekilde o rejimi desteklemeye devam etti. Birleşmiş Milletler Sırp liderleri mahkum etti ama Handke bilinçli bir şekilde, katledenlerin yanında durdu. Kendisi Vampir aydınlar, kan emiciler kategorisindedir." ifadelerini kullandı.

2019 Nobel Edebiyat Ödülü, soykırımı destekleyen ve savaş suçlusu Miloseviç tarafından 'Sırp Şövalye Nişanı' takdim olunan Peter Handke'ye verilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.

TRT Haber canlı yayınında konuşan Bosna Hersek Haklar Meclisi BaşkanıBaşkanı Bakir İzetbegovic, "Bu ödülü verenler için utanç verici bir durum. Medeni dünya açısında utanç verici bir durum! Handke, Balkanlar'da Bosna-Hersek'te olanlardan haberdardı. Handke, 1993 yılında önce bu katliamlardan haberdar değildim diyebilirdi belki ama ironik bir şekilde o rejimi desteklemeye devam etti. Birleşmiş Milletler Sırp liderleri mahkum etti ama Handke bilinçli bir şekilde, katledenlerin yanında durdu. Kendisi Vampir aydınlar, kan emiciler kategorisindedir." ifadelerini kullandı.