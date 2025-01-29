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Bolu’daki yangın faciası! Alarma basmadan otelden kaçmış

Bolu’daki yangın faciası! Alarma basmadan otelden kaçmış

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.01.2025 09:48
Bolu'daki otel yangını faciasının üzerinden tam bir hafta geçti. Soruşturmada çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. Otel yönetiminin 78 kişinin can verdiği yangını ilk anda müşterilerden gizlediği tespit edildi. Personelin söndürme çalışmaları yetersiz kalınca da alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Ve ne yazık ki binayı ilk terk edenler de yine otel sahibi ve otel yönetimi oldu.
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Bolu’daki yangın faciası! Alarma basmadan otelden kaçmış
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