Bolu’daki otel yangını faciası! Bakan Ersoy’dan yetki açıklaması: Yangın yeterlilik belgesini itfaiye dışında kimse veremez

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu'daki otel yangını faciasıyla ilgili katıldığı canlı yayında açıklamalarda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, 'Turizm merkezi olsa da olmasa da bir binanın ruhsatlanma ve iskan yetkisi Kültür Bakanlığı'nda değil. Belediye mücavir alanı içindeyse belediyede, dışındaysa il özel idaresindedir. Yangın yeterlilik belgesini itfaiye dışında hiçbir kurum veremez. Bolu Belediyesi itfaiyesi raporunda 8 ana kusur çıkmış. Böyle bir eksiklik çıktıktan sonra geri çekme gibi bir şey olamaz. İtfaiyenin, İl Özel İdaresi ve İl Turizm Müdürlüğü'ne durumu bildirmesi gerekiyor. Bununla ilgili maddeler de var. Bence itfaiyenin ilgili kurumlara bunu bildirmesi gerekiyor. Bence bununla ilgili yükümlü. Kanun kısmını bir tarafa bırakıyorum. Vicdani olarak, etik olarak bunu gönüllü şekilde yapması lazım. İl Özel İdare ruhsatı düşürür, kapatma işlemini yapar.' ifadelerini kullandı.

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