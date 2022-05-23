23 Mayıs 2022, Pazartesi
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Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi dinle alay etti! Eylemlerin öncüsü dini değerleri hiçe saydı
Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun Rektör olarak atanmasını en önde protesto eden Enes Gözüküçük, çektiği video ile dini değerleri hedef aldı. Kendisini dinleyen kalabalığa sözde şarkı söyleyen Gözüküçük, kullandığı ifadeyle büyük tepki topladı.