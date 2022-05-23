23 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi dinle alay etti! Eylemlerin öncüsü dini değerleri hiçe saydı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi dinle alay etti! Eylemlerin öncüsü dini değerleri hiçe saydı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.05.2022 14:28
Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun Rektör olarak atanmasını en önde protesto eden Enes Gözüküçük, çektiği video ile dini değerleri hedef aldı. Kendisini dinleyen kalabalığa sözde şarkı söyleyen Gözüküçük, kullandığı ifadeyle büyük tepki topladı.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi dinle alay etti BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ DİNLE ALAY ETTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi dinle alay etti
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi dinle alay etti
Sude Naz Akkuş’a veda
Sude Naz Akkuş’a veda
Öğretmenlere atama müjdesi
Öğretmenlere atama müjdesi
AK Parti’nin kamp mesaisi başlıyor
AK Parti’nin kamp mesaisi başlıyor
Ortak tatbikatta gövde göstergesi!
Ortak tatbikatta gövde göstergesi!
FETÖ’nün Dışişleri yapılanmasına operasyon
FETÖ’nün Dışişleri yapılanmasına operasyon
Meclis’te neler görüşülecek?
Meclis’te neler görüşülecek?
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
11 terörist Suriye sınırında yakalandı
11 terörist Suriye sınırında yakalandı
15 yıl sonra bir ilk!
15 yıl sonra bir ilk!
Çarşı-pazarda fiyatlar ne durumda?
Çarşı-pazarda fiyatlar ne durumda?
Biden Çin’e resti çekti!
Biden Çin'e resti çekti!
Daha Fazla Video Göster