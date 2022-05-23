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Haberler Galeri Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Enes Gözüküçük dinle alay etti! Eylemlerin öncüsü dini değerleri hiçe saydı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Enes Gözüküçük dinle alay etti! Eylemlerin öncüsü dini değerleri hiçe saydı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun Rektör olarak atanmasını en önde protesto eden Enes Gözüküçük, çektiği video ile dini değerleri hedef aldı. Kendisini dinleyen kalabalığa sözde şarkı söyleyen Gözüküçük, kullandığı ifadeyle büyük tepki topladı.

A Haber
Giriş Tarihi: 23.05.2022 14:26 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 14:40
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Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Enes Gözüküçük dinle alay etti! Eylemlerin öncüsü dini değerleri hiçe saydı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerin öncü ismi, bu kez dini değerlerle alay etti.

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Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Enes Gözüküçük dinle alay etti! Eylemlerin öncüsü dini değerleri hiçe saydı

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Profesör Melih Bulu'ya yönelik protestolar yapılmış, Enes Gözüküçük en ön sıralarda yer almıştı.

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Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Enes Gözüküçük dinle alay etti! Eylemlerin öncüsü dini değerleri hiçe saydı

Gözüküçük bu kez de dini değerleri hiçe saymasıyla gündeme geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Enes Gözüküçük dinle alay etti! Eylemlerin öncüsü dini değerleri hiçe saydı

Ellerinde içki şişeleriyle kendisini dinleyen gruba sözde şarkı söyleyen Gözüküçük, kullandığı ifadeyle tepki çekti.

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Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Enes Gözüküçük dinle alay etti! Eylemlerin öncüsü dini değerleri hiçe saydı

Geçtiğimiz aylarda "Güvenlik görevlisine işini yaptırmamak" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Gözüküçük, muhalif basına açıklamalarda bulunarak Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini provokasyona davet etmişti.