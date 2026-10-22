Dünyada siber güvenlik alarmı! İki kritik açık tespit edildi: Şifreler tehlikede mi?

Dünya genelinde kullanılan PHP altyapısında iki kritik güvenlik açığının tespit edilmesinin ardından Siber Güvenlik Başkanlığından açıklama geldi. Başkanlık, kamu dijital hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini ve sürecin takip edildiğini bildirdi. Peki, sosyal medya ve banka şifreleri tehlikede mi? Siber saldırı iddialarının perde arkasında neler var? A Haber muhabiri Burcu Özuduru, gelişmelerin ayrıntılarını canlı yayında aktardı.