BM, Libya'da kalıcı ateşkes imzalandığını duyurdu! Peki ateşkes kalıcı olacak mı?

Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya temsilcisi Stephanie Turco Williams, Cenevre'de yapılan görüşmeler sonunda tarafların Libya'da kalıcı ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Anlaşma kapsamında Libya'da bulunan paralı askerler 3 ay içinde ülkeyi terk edecek. Peki ateşkes kalıcı olacak mı? A Haber canlı yayınına bağlanan AA muhabiri Mücahit Aydemir önemli bilgiler paylaştı. Mücahit Aydemir, “Maddelerine bakıldığında uygulanabileceğine dair şüpheler var. Sirte ve Cufra’da Hafter saflarında binlerce paralı asker var. Bunların ayrılması bekleniyor 3 ay içerisinde ve silahlı grupların ortadan kaldırılması hedefleniyor bir plan dahilinde. Bunun ne kadar geçerli olacağını 9 Kasım’da yapılacak Tunus’taki toplantıda göreceğiz. Savaş suçu işlemiş Hafter'in de hesap vermeyeceği görülüyor bu durumda.” ifadelerini kullandı.