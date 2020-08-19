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Libya ordusu Sirte yakınlarında Hafter milislerine ait Rus yapımı helikopteri ele geçirdi

ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislere ait Rus yapımı tipi bir askeri helikopteri yakınlarında ele geçirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.08.2020 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020
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Libya ordusu Sirte yakınlarında Hafter milislerine ait Rus yapımı helikopteri ele geçirdi

Ordu kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Hafter milislerinin henüz bilinmeyen bir nedenle Sirte'nin batısına iniş yaptıktan sonra bırakıp kaçtıkları helikopter Libya ordu birlikleri tarafından ele geçirildi.

RUSYA DETAYI

Ele geçirilen helikopterin Rus yapımı Mil Mi-17 tipi olduğu bildirildi.

Helikopter, Sirte sınırında Libya ordusunun hakimiyetindeki Ebu Gureyn beldesine nakledildi.

Hafter milislerini 18 Mayıs'ta stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nden çıkarmayı başaran Libya ordusu, haziran ayı başında başta başkent Trablus il sınırının tamamı olmak üzere, ülkenin batısındaki tüm önemli yerleşim birimleri ve geçiş noktalarını Hafter milislerinden arındırarak Sirte'ye kadar ilerlemişti.

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