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Son dakika: Libya'da darbeci Hafter milisleri Sirte'nin Ebu Hadi bölgesini kuşattı

Son dakika haberi... ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı "Cancavid" milislerinin, yerli kabile mensuplarını bastırmak amacıyla kentine bağlı bölgesini kuşattığını bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.08.2020
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Son dakika: Libya'da darbeci Hafter milisleri Sirte'nin Ebu Hadi bölgesini kuşattı

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, basına yaptığı açıklamada, Sudanlı Cancavid milislerinin Sirte'nin güneyindeki Ebu Hadi bölgesini kuşattığını ifade etti.

Dırah, kuşatmanın, bölge nüfusunun çoğunluğunu oluşturan ve son günlerde Hafter milisleri ile kavgalı olan Kazazife kabile mensuplarını bastırmak amacıyla yapıldığını kaydetti.

Bölgeye ayrıca, üç BM-21 "Grad" füze bataryası nakledildiği belirtildi.

HAFTER İLE KAZAZİFE KABİLESİ ARASINDA KAVGA

Devrik lider Muammer Kaddafi'nin de mensubu olduğu Kazazife kabilesi, ülkenin önde gelen kabilelerinden biri olarak biliniyor.

Sirte'de son günlerde Hafter'e bağlı yabancı paralı milisler ile Kazazife kabilesi mensupları arasında gerilim yaşanırken, Hafter güçleri kabileden Nasır Uveydat adlı bir genci öldürmüş, bazı kabile mensuplarını da alıkoymuştu.

Bunun üzerine Kazazife Kabilesi Konseyi, bir açıklama yayımlayarak, Halife Hafter'den desteğini çektiğini duyurmuş ve tüm kabile mensuplarına Hafter saflarından ayrılmaları çağrısı yapmıştı.

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