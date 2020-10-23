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Libya Başbakanı Serrac'dan ateşkes anlaşması açıklaması

Darbeci Hafter'e boyun eğmeyen Başbakanı Fayiz es-Serrac, anlaşmasını değerlendirdi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Serrac, "Libyalılara yönelik kimlerin savaş suçu işlediği, kimlerin geri çekildiğinde mayın ve bıraktığı unutulmamalı." uyarısında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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Libya Başbakanı Serrac'dan ateşkes anlaşması açıklaması

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Libyalı taraflar arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının "siyasi müzakerelerin başarıya ulaşmasına vesile olması" temennisinde bulundu.

MAYIN VE TOPLU MEZAR GÜNDEMİ

Serrac, yaptığı yazılı açıklamada, Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter heyetleri (LNA) arasında imzalanan ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

Hafter milislerinin işlediği savaş suçlarına dikkati çeken Serrac, "Libyalılara yönelik kimlerin savaş suçu işlediği, kimlerin geri çekildiğinde mayın ve toplu mezar bıraktığı unutulmamalı." uyarısında bulundu.

Serrac, "Umarım kalıcı ateşkes anlaşmasının imzalanması, kanın durmasına, vatandaşların acılarının dinmesine, ekonomik ve siyasi müzakerelerin başarıya ulaşmasına vesile olur." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını, ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini açıkladı.

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