Dünya üzerinde "Mars" deneyimi: Taykonot kıyafetiyle volkan turizmi

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Ulanhada Volkanik Jeoloji Parkı, kızıl ve siyah tepeleriyle Mars yüzeyini andırıyor. A Haber Muhabiri Mehmet Zeyrek ve ekibi, 30'dan fazla volkanın bulunduğu bölgede kraterleri ve lav akıntılarını görüntüledi. Binlerce turistin ziyaret ettiği parkta taykonot kıyafetleriyle volkan safarileri yapılırken, bölgenin 120 bin ila 10 bin yıl önceki volkanik hareketlilik dönemlerinden izler taşıdığı belirtildi.