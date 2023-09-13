BM askerleri ve KKTC güçleri arasında gerginlik yaşandı! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de

Pile-yiğitler yol yapımını engellemeye çalışan BM Barış Gücü askerleri, bu kez de sınır kapısı noktasında bulunan Türk askerine saldırdı. Bölgedeki son duruma dair KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’de önemli değerlendirmeler bulundu.

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