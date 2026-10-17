Fransa'da başlayan öfke Avrupa'yı sarar mı?

Fransa'da eğitim sistemine yönelik tepkilerle başlayan protestolar, hayat pahalılığı ve Macron yönetimine yönelik eleştirilerle büyüdü. Paris başta olmak üzere birçok kentte öğrenciler, Sarı Yelekliler ve farklı gruplar sokaklara çıkarken polis müdahalesiyle gerginlik tırmandı. A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, İtalya, Belçika, İspanya ve Arnavutluk'taki eylemleri de değerlendirerek Avrupa'da artan siyasi gerilim ve toplumsal huzursuzluğa dikkat çekti. Protestoların kıta genelinde yayılabileceği yönündeki değerlendirmeler gündeme geldi.