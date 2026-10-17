Fransa'da sokaklar karıştı! Liselilerin başlattığı protestolar ülke geneline yayıldı

Fransa'da yaklaşık iki hafta önce lise öğrencilerinin başlattığı protestolar, farklı toplumsal kesimlerin de katılımıyla ülke geneline yayıldı. Paris, Strazburg, Marsilya ve Lyon başta olmak üzere birçok kentte polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşanırken göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanıldı. Belediye binalarının zarar gördüğü, bir turizm ofisinin ateşe verildiği olaylarda hayat pahalılığı, hükümet politikaları ve siyasi kutuplaşmaya yönelik tepkiler öne çıktı. Strazburg'daki gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.