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BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: Sayın Erdoğan'a dünyada büyük bir teveccüh var

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Giriş: 19.06.2020 22:31
Güncelleme:19.06.2020 22:38
Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, A Haber canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan'a dünya genelinde büyük bir saygı duyulduğunu belirten Bozkır, "BM'de Türkiye'ye muazzam bir saygı besleniyor" dedi.
Sayın Erdoğan'a dünyada büyük bir teveccüh var
Sayın Erdoğan'a dünyada büyük bir teveccüh var
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