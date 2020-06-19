BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: Sayın Erdoğan'a dünyada büyük bir teveccüh var

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, A Haber canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan'a dünya genelinde büyük bir saygı duyulduğunu belirten Bozkır, "BM'de Türkiye'ye muazzam bir saygı besleniyor" dedi.