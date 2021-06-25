26 Haziran 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bingöl'deki 5,2 büyüklüğündeki depremi Prof.Dr. Okan Tüysüz A Haber'de değerlendirdi
Bingöl'de yaşanan deprem büyük panik yaratırken, Prof.Dr Okan Tüysüz depreme ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Depremin yaşandığı bölgenin önemine değinen Tüysüz, gelecekte de bu bölgede depremlerin yaşanabileceğini ifade etti. Hasar gören binalara ilişkin vatandaşları uyaran Tüysüz, Marmara bölgesinde deprem beklentisine de değindi. "Küçük şiddette deprem olması sonrasında yaşanan enerji boşalması büyük depremin önüne geçiyor mu?" sorusuna da yanıt veren Tüysüz önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...