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Bingöl'deki 5,2 büyüklüğündeki depremi Prof.Dr. Okan Tüysüz A Haber'de değerlendirdi

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Giriş: 25.06.2021 23:48
Bingöl'de yaşanan deprem büyük panik yaratırken, Prof.Dr Okan Tüysüz depreme ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Depremin yaşandığı bölgenin önemine değinen Tüysüz, gelecekte de bu bölgede depremlerin yaşanabileceğini ifade etti. Hasar gören binalara ilişkin vatandaşları uyaran Tüysüz, Marmara bölgesinde deprem beklentisine de değindi. "Küçük şiddette deprem olması sonrasında yaşanan enerji boşalması büyük depremin önüne geçiyor mu?" sorusuna da yanıt veren Tüysüz önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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