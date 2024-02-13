13 Şubat 2024, Salı
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Binali Yıldırım heyelan bölgesinde: Burada zehirleyici bir madde olmadığı düşünülüyor
Erzincan Çöpler Madeni'nde oluşan toprak kaymasının ardından Binalı Yıldırım açıklama bulundu. Yıldırım “Kimyasalların ayrıştırıldığı yer ayrı bir yerde depolanıyor ve orada herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Kayan yer açık kazının yapılığı yer. Burada zehirleyici bir madde olmadığı düşünülüyor.” dedi.