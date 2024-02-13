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Binali Yıldırım heyelan bölgesinde: Burada zehirleyici bir madde olmadığı düşünülüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.02.2024 21:21
Erzincan Çöpler Madeni'nde oluşan toprak kaymasının ardından Binalı Yıldırım açıklama bulundu. Yıldırım “Kimyasalların ayrıştırıldığı yer ayrı bir yerde depolanıyor ve orada herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Kayan yer açık kazının yapılığı yer. Burada zehirleyici bir madde olmadığı düşünülüyor.” dedi.
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