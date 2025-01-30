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’Bilirkişinin ifşa edilmesi’ soruşturması! Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz serbest bırakılırken, Suat Toktaş tutuklandı

'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturması! Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz serbest bırakılırken, Suat Toktaş tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.01.2025 01:46
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Halk TV yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasında adı geçen bilirkişinin aranması ve görüşmenin yayınlanması üzerine 'Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen kanalın genel yayın yönetmeni Suat Toktaş tutuklanırken, program koordinatörü Kürşad Oğuz ve gazeteci Barış Pehlivan adli kontrolle serbest bırakıldı.
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’Bilirkişinin ifşa edilmesi’ soruşturması! Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz serbest bırakılırken, Suat Toktaş tutuklandı
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