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Bilim Kurulu üyesi duyurdu! Türkiye İngiltere'den Covid-19 aşısı alacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2020 15:55
Güncelleme:17.12.2020 16:01
Türkiye Çin ve Almanya'da üretilen Covid-19 aşılarının ardından İngiltere'de Oxford Üniversitesi tarafından üretilen aşıyla ilgili ön sözleşme imzaladığı açıklandı. Açıklamayı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü bu gelişmeyi duyurmuştu. A Haber muhabiri Alpaslan Düven yaşanan bu son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı.

Türkiye Çin'de Sinovac ilaç firması tarafından gerçekleştirilen Covid-19 aşısının ardından İngiltere'de Oxford/AstraZeneca tarafından üretilen aşı içinde anlaşma sağladı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'nin Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilmekte olan corona virüsü aşısını satın almak için ön sözleşme imzaladığını açıkladı.

Bu anlaşmayla ilgili yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri Alpaslan Düven canlı yayında anlattı.

Öte yandan Türkiye halihazırda Çin ilaç şirketi Sinovac ve ABD/Almanya ortak yapımı Pfizer-BioNTech şirketlerinin tarafından geliştirilen aşıyı almak için anlaşmalar imzalamıştı.

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