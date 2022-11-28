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Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı

A Haber
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Giriş: 28.11.2022 13:13
İstiklal caddesi saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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