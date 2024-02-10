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Bilal Erdoğan Fislitinli hastalarla buluştu: Mesele bütün insanlığın vicdanı haline geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2024 18:44
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Ankara'da Gazze'den Türkiye'ye getirilen Filistinli hasta ve öğrencilerle bir araya geldi. Bilal Erdoğan, Gazze'de yaşanan katliamın bütün insanlığın vicdanı haline geldiğini vurguladı, ateşkes sağlanması halinde Türkiye'nin Filistin'e yardımlarının süreceğini ifade etti.
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