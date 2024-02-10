10 Şubat 2024, Cumartesi
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Bilal Erdoğan Fislitinli hastalarla buluştu: Mesele bütün insanlığın vicdanı haline geldi
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Ankara'da Gazze'den Türkiye'ye getirilen Filistinli hasta ve öğrencilerle bir araya geldi. Bilal Erdoğan, Gazze'de yaşanan katliamın bütün insanlığın vicdanı haline geldiğini vurguladı, ateşkes sağlanması halinde Türkiye'nin Filistin'e yardımlarının süreceğini ifade etti.