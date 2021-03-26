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Biden'ın Başkan Erdoğan'a daveti ne anlama geliyor? Dr. Bülent Yavuz A Haber'de yorumladı

A Haber
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Giriş: 26.03.2021 23:31
Güncelleme:26.03.2021 23:42
ABD Başkanı Joe Biden Recep Tayyip Başkan Erdoğan'ı 22-23 Nisan'daki İklim Zirvesine davet etti. 22-23 Nisan tarihlerinde 40 ülke devlet başkanının katılacağı İklim Zirvesi sanal ortamda yapılacak. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ayrıntılarını Akademisyen Dr. Bülent Yavuz A Haber canlı yayınında yorumladı. Yavuz, "bu görüşme öncesi daha üst düzey karşılıklı görüşmeler olabilir" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu 40 dünya liderini 22-23 Nisan'da çevrim içi iklim zirvesine davet etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Biden, 22-23 Nisan'da ev sahipliği yapacağı ve çevrim içi düzenlenecek Liderler İklim Zirvesine 40 dünya liderini davet etti." ifadesine yer verildi.

Söz konusu zirvenin kamuya açık şekilde canlı yayınlanacağına işaret edilen açıklamada, Biden'ın göreve geldiği ilk gün, Donald Trump'ın ayrıldığı Paris İklim Anlaşmasına geri döndüğü anımsatıldı.

Açıklamada, liderler zirvesinde, iklim değişikliği ile daha güçlü bir mücadelenin aciliyetinin ve ekonomik yararlarının altının çizileceği aktarılırken, "Glasgow'da, kasım ayında toplanacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesi, bu zirve önemli bir kilometre taşı olacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

Biden'ın davet ettiği 40 dünya lideri listesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin Devlet Bakanı Şi Cinping, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi isimler yer aldı.

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