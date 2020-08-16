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Joe Biden kimdir? Başkan Erdoğan için ne dedi? Türkiye'den neden özür diledi?

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Giriş: 16.08.2020 16:08
Güncelleme:16.08.2020 17:10
ABD'de 3 Kasım tarihinde yapılacak olan seçimlerde Demokratların Başkan Adayı Joe Biden, Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında söylediği skandal sözlere ait videonun ortaya çıkmasıyla bir anda gündem oldu. Peki Joe Biden kimdir? Başkan Erdoğan hakkında ne dedi? Türkiye'den iki kez neden özür dilemek zorunda kaldı? Tüm bu sorular A Haber'de yayınlanan Diploması programında yanıt buldu.

Joe Bidendan Türkiye ve Başkan Erdoğanı hedef alan skandal sözler JOE BİDEN'DAN TÜRKİYE VE BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN SKANDAL SÖZLER

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