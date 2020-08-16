ABD'li Biden Başkan Erdoğan'ı neden hedef aldı? Başkan Erdoğan ABD'nin hangi planlarını bozdu

Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında ABD'li Biden'ın Başkan Erdoğan'ı neden hedef aldığını anlattı. Müderrisoğlu, Biden'ın sözlerinin arkasında Başkan Erdoğan'ın ABD'nin planlarını bozmasının yattığını belirtti.

Joe Biden'ın eski kafalı bir isim olduğunu dile getiren Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Başkan Erdoğan'ı denklem dışında tutmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

A Haber canlı yayınına katılan Müderrisoğlu, "Biden ve onun kafasındakiler hem Orda Doğu'daki dizayn tamamlanmış olacak, öbür yandan Doğu Akdeniz'de ciddi bir enerji savaşı var." dedi.

"TÜRKİYE VE ERDOĞAN 2013'DEN BERİ..."

Başkan Erdoğan'ın ABD'nin hangi planlarını bozduğunu gözler önüne seren Okan Müderrisoğlu, açıklamalarını şöyle noktaladı;

Bugün Filistin'i görüyoruz. Dilim dilim doğranıyor. Müslüman toplulukları başta olmak üzere dünya kayıtsız kalıyor. Öbür yanda Libya ve Suriye bölünmenin eşiğinde. Irak fiilen 3'e bölünmüş, Yemen param parça, Mısır bir darbeci rejimin kontrolü altında. Kendisini tarihini, inancını, kültürünü inkar edecek politikaların peşinde koşuyor. Akdeniz'de, Kafkaslarda, Orta Doğu'da, İslam coğrafyasında, Kuzey Afrika'da tüm toplumlara eşit, adil, sürdürülebilir dünyayı vadeden tek ülke ve tek liderlik; Türkiye ve Erdoğan'dır. Türkiye onlar açısından bir yörünge devlet olarak tanımlandı. ABD'nin çekim alanında duran, gerektiğinde ambargo uygulanabilecek, gerektiğinde gözdağı verilebilecek, ekonomik olarak hedef alınabilecek, dizleri üzerine çöktüğünde taviz verebilecek, Hollywood senaryosu gibi planları 2013 yılından itibaren değişti.