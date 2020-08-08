Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan büyüt patlama sonrası en az 150 kişi hayatını kaybetmiş 7 bine yakın kişi ise yaralanmıştı.Yaşanan bu felaket sonrası Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere Beyrut'a gitti. Oktay ve Çavuşoğlu'nun Beyrut sokaklarındaki ziyaretleri sırasında ilgi yoğundu. Oktay, konuşurken Beyrut sokaklarında 'Recep Tayyip Erdoğan' sesleri yükseldi. Recep Tayyip Erdoğan sloganı atan bi çocuğu yanına çağıran Oktay, hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan Oktay tam aracına bineceği sırada sırtında Türkiye bayrağı asılı yaşlı bir kadın aracının önünü kesti ve sevgi gösterisinde bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Gülçin Kazan canlı yayında aktardı.