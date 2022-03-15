Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan İBB ve Ekrem İmamoğlu'na tepki: Bu ağaç katliamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde 112 çınar ağacını kesmesine yönelik tepkiler sürüyor. Konuya dair bir açıklamada da Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan geldi. Yaşananları "katliam" olarak niteleyen Yıldız, “Soruyorum Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul’da kaç çınar ağacı, sizin hatalarınız ve ihmaliniz yüzünden hasta? Kestiğiniz 112 ağaca kaç ağaç daha eklenecek?” dedi.

Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacının kesilmesi ve sonrasında yaşananlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine tepkileri daha da alevlendirdi. Üzücü tabloya sitem eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde ağaç katliamı yapıldığını söyledi ve "Soruyorum Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul'da kaç çınar ağacı, sizin hatalarınız ve ihmaliniz yüzünden hasta? Kestiğiniz 112 ağaca kaç ağaç daha eklenecek?" diye sordu.

Haydar Ali Yıldız; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce Orman Müdürlüğü'nden habersiz, İstanbullu'ya hiçbir açıklama yapmadan ağaçların kesildiğini söyledi.





"SEN SAHİP ÇIK YOKSA İBB SAHİP ÇIKMIYOR!"



Haydar Ali Yıldız'ın açıklaması şöyle:



"İstanbul! Kanser olduğu için kesilen tarihi çınarların yasını tutuyor musun! İstanbul! Şehrin sembollerinden olan tarihi çınar ağaçları hakkında onları korumakla görevli Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama bekliyor musun? Sen sahip çık yoksa İBB sahip çıkmıyor!"

"KESTİĞİNİZ 112 AĞACA KAÇ AĞAÇ DAHA EKLENECEK?"



"Soruyorum Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul'da kaç çınar ağacı, sizin hatalarınız ve ihmaliniz yüzünden hasta? Kestiğiniz 112 ağaca kaç ağaç daha eklenecek? Bu sayı sizin yüzünüzden binleri, onbinleri bulacak mı? Çınar ağaçlarıyla ilgili yaptığınız araştırma, rapor var mı?

"ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN HABERSİZ, BU AĞAÇLARI KESMENİZİN ARKASINDA YATAN SEBEPLER NEDİR?"



"Soruyorum Sayın Ekrem İmamoğlu çalışmalarınız kaç ağaca daha kanser bulaştırdı? Orman Müdürlüğü'nden habersiz, İstanbullu'ya hiçbir açıklama yapmadan bu ağaçları kesmenizin arkasında yatan sebepler nedir? Bu hastalık büyük bir salgınla İstanbul'un çınarlarını elimizden alacak mı?



"ÇINARLARIMIZ SESSİZCE ÖLÜYOR, SEN DUYMAZSAN İBB KESİYOR!"



"Kıymetli İstanbullular, Ciddi bir tehlikenin ilk sinyali bu ağaç katliamı. 112 ağacın kansere yakalanması, binlercesinin aynı kadere terk edildiğine işaret. Siyaseti bir kenara bırakıp şehrin çınarlarını kucaklama vakti. Çınarlarımız sessizce ölüyor, sen duymazsan İBB kesiyor!"

İBB, AĞAÇLARIN KESİMİ İÇİN İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İZİN ALMAMIŞ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde kestiği çınar ağaçları için İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden izin almadığı ortaya çıktı. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün; 6831 Sayılı Orman Kanunu'na aykırı eylemlerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 4.274,46 TL idari para cezası kestiği bildirildi.

"İRADEMİZE HABER VERİLDİĞİNE DAİR EVRAK BULUNMADI"



İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün 12 Mart 2022 tarihli tutanağında şöyle denildi:



"12 Mart 2021 tarihinde İstanbul Orman Şefliği toplu kotuma ekiplerince sosyal medya ve basındaki haberlere konu İstanbul ili Beşiktaş ilçesi Çırağan Caddesi anayol kenarında bulunan çınar ağaçlarını kesimiyle ilgili alana gidildi. İlgili alanda yapılan incelemede 12 adet çınar ağacının köklerinin yerinde bulunduğu, 18 adet çınar ağacının bulunduğu alanın ızgara ile kapatıldığı 9 adet çınar ağacının ise kökleri sökülerek yerlerine toprak serildiği tespit edildi. İdare kayıtlarında yapılan incelemede ilgili yol kenarında bulunan çınar ağaçlarının kesilmesine ilişkin 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 116/b maddesi uyarınca irademize haber verildiğine dair evrakın bulunmadığı bahse konu çınar ağaçlarının kim ya da kimlerce kesildiğinin tespit edilmesi amacıyla ile yapılan araştırmada failler olay yerinde tespit edilmemiştir."





"Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca ilgili yolun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın sorumluluğunda olduğu tespit edildiğinden ilgililer hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 116 maddesinin son fıkrası uyarınca idare para cezası uygulanması gerektiği tespit edilmiştir."



"6831 Sayılı Orman Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı eylemlerinden dolayı 4.274,46 TL idari para cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir."