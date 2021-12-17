Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız CHP'li ismin iftirasını video ile çökertti! “İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim"

CHP'nin bir algı operasyonu daha çöktü. CHP'li İBB Meclis Üyesi İnan Güney geçen günlerde yaptığı paylaşımda, Beyoğlu Belediyesi Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Beyoğlu Belediyesi ekiplerine paylaştığı bir video ile iftirada bulunmuştu. Güney, ekiplerin çöpleri İBB'ye ait İstiklal Caddesi'ne süpürüldüğünü iddia ederken, Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız bu yalanını çökertti. Yıldız, yayınladığı videoda İstiklal Caddesi'nde çalışan Beyoğlu Belediyesi ekiplerine yer verdi ve "İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim. Göreve geldiğimiz günden beri her sabah İstiklal’i deterjanla yıkadık. Buna rağmen ahlaksızca iftira atmaktan utanmadılar" mesajını paylaştı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmalarına yer verildi ve bu bölgenin İBB sorumluluğunda olmasına rağmen kendileri tarafından temizlendiği aktarıldı.

Bahsi geçen paylaşımda, "İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmaları İBB uhdesinde olmasına rağmen ekiplerimizce caddeye çıkan sokaklarda çalışma gerçekleştiriyoruz. Suyun akış yönü caddeye doğru olduğu için caddeye gelen çöpler süpürme araçlarımızla eş zamanlı olarak temizlenmektedir." ifadelerine yer verildi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNİN ALGI OPERASYONU ANINDA ÇÖKTÜ

Bu paylaşımın altında yorum yapan CHP'li İBB Meclis Üyesi İnan Güney ise, "Beyoğlu Belediyesi ve @haydaraliyildiz İstanbul halkından özür dileyeceği yerde, trollük yapmaya ve yalan konuşmaya devam ediyorlar. İzleyin bakalım, İstiklal Caddesi'ne bıraktığınız çöpleri kim temizliyor" şeklinde bir yorum yaparak algı operasyonuna girişti.

"16 MİLYON İSTANBULLU NASIL KANDIRILIYOR GÖRELİM"

Güney'in bu yorumundan sonra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu ve yapılan temizlik çalışmalarının videosunu vatandaşlara aktardı. Yıldız, "Yalan ve iftirayla 16 Milyon İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim. Biz temizliği iyi biliriz; bize atılan kir 1,5 dakikada nasıl temizleniyor, sonuna kadar izleyelim. Bu hafta yayılan o kirli videonun tamamı burada; temiz olan ise işçilerimizin emeği!" ifadelerine yer verdi.

"AHLAKSIZCA İFTİRA ATMAKTAN UTANMADILAR"

Açıklamalarına devam eden Yıldız, "Aziz milletimiz, göreve geldiğimiz günden beri her sabah İstiklal'i deterjanla yıkadık. Buna rağmen ahlaksızca iftira atmaktan utanmadılar. Sorumluluğumuzda olmamasına rağmen İstiklal'in temizliği için çalıştık. Bugünden sonra bu kir artık iftiracılar tarafından temizlensin." dedi.



