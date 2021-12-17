17 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız CHP'li ismin iftirasını video ile çökertti! “İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız CHP'li ismin iftirasını video ile çökertti! “İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2021 01:45
CHP'nin bir algı operasyonu daha çöktü. CHP'li İBB Meclis Üyesi İnan Güney geçen günlerde yaptığı paylaşımda, Beyoğlu Belediyesi Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Beyoğlu Belediyesi ekiplerine paylaştığı bir video ile iftirada bulunmuştu. Güney, ekiplerin çöpleri İBB'ye ait İstiklal Caddesi'ne süpürüldüğünü iddia ederken, Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız bu yalanını çökertti. Yıldız, yayınladığı videoda İstiklal Caddesi'nde çalışan Beyoğlu Belediyesi ekiplerine yer verdi ve "İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim. Göreve geldiğimiz günden beri her sabah İstiklal’i deterjanla yıkadık. Buna rağmen ahlaksızca iftira atmaktan utanmadılar" mesajını paylaştı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmalarına yer verildi ve bu bölgenin İBB sorumluluğunda olmasına rağmen kendileri tarafından temizlendiği aktarıldı.

Bahsi geçen paylaşımda, "İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmaları İBB uhdesinde olmasına rağmen ekiplerimizce caddeye çıkan sokaklarda çalışma gerçekleştiriyoruz. Suyun akış yönü caddeye doğru olduğu için caddeye gelen çöpler süpürme araçlarımızla eş zamanlı olarak temizlenmektedir." ifadelerine yer verildi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNİN ALGI OPERASYONU ANINDA ÇÖKTÜ

Bu paylaşımın altında yorum yapan CHP'li İBB Meclis Üyesi İnan Güney ise, "Beyoğlu Belediyesi ve @haydaraliyildiz İstanbul halkından özür dileyeceği yerde, trollük yapmaya ve yalan konuşmaya devam ediyorlar. İzleyin bakalım, İstiklal Caddesi'ne bıraktığınız çöpleri kim temizliyor" şeklinde bir yorum yaparak algı operasyonuna girişti.

"16 MİLYON İSTANBULLU NASIL KANDIRILIYOR GÖRELİM"

Güney'in bu yorumundan sonra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu ve yapılan temizlik çalışmalarının videosunu vatandaşlara aktardı. Yıldız, "Yalan ve iftirayla 16 Milyon İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim. Biz temizliği iyi biliriz; bize atılan kir 1,5 dakikada nasıl temizleniyor, sonuna kadar izleyelim. Bu hafta yayılan o kirli videonun tamamı burada; temiz olan ise işçilerimizin emeği!" ifadelerine yer verdi.

"AHLAKSIZCA İFTİRA ATMAKTAN UTANMADILAR"

Açıklamalarına devam eden Yıldız, "Aziz milletimiz, göreve geldiğimiz günden beri her sabah İstiklal'i deterjanla yıkadık. Buna rağmen ahlaksızca iftira atmaktan utanmadılar. Sorumluluğumuzda olmamasına rağmen İstiklal'in temizliği için çalıştık. Bugünden sonra bu kir artık iftiracılar tarafından temizlensin." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
“İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim
“İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim"
Meral Akşener’e bıçak hediye eden İYİ Partili hırsız çıktı
Meral Akşener'e bıçak hediye eden İYİ Partili hırsız çıktı
Yeni asgari ücret sokağa nasıl yansıdı?
Yeni asgari ücret sokağa nasıl yansıdı?
Başkan Erdoğan Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk ile görüştü
Başkan Erdoğan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile görüştü
Akşener benimle alay etti resmen
"Akşener benimle alay etti resmen"
Erdoğan’dan döviz kuru açıklaması
Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması
Erdoğan’dan işçiye ve işverene vergi müjdesi
Erdoğan'dan işçiye ve işverene vergi müjdesi
İşte 2022 asgari ücreti
İşte 2022 asgari ücreti
En düşük asgari ücret 2 bin 250 TL oldu
En düşük asgari ücret 2 bin 250 TL oldu
Günün her saatinde şarj imkanı!
Günün her saatinde şarj imkanı!
Otomobilde vurgun nasıl yapıldı?
Otomobilde vurgun nasıl yapıldı?
Yeşil kategoriye bir çizik daha!
Yeşil kategoriye bir çizik daha!
Daha Fazla Video Göster