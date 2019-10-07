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07.10.2019
Beyaz Saray'dan flaş Güvenli Bölge açıklaması
Beyaz Saray, Suriye'de oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." denildi.
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