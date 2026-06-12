Berat Albayrak’ın avukatından manifesto gibi bir açıklama! Gizli planı ifşa etti

CHP’nin 6 yıldır diline doladığı "128 milyar dolar" iddiası, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla siyasi tarihin en kirli iftira kampanyası olarak da tasdiklendi. AYM’nin kararı sonrasında Berat Albayrak adına avukatı İsa Sinan Göktaş tarafından manifesto gibi bir açıklama geldi. Açıklamada, "Ana muhalefet, esasen Türkiye'yi devalüasyon, enflasyon ve faiz kısır döngüsüne sürüklemeyi hedeflemiştir" ifadelerine yer verildi.