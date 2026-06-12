CHP’de taşlar yerinden oynuyor! Kılıçdaroğlu il başkanlarını değiştiriyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultay sonrası sular durulmuyor, "değişim" tartışmaları sıcaklığını korurken Kemal Kılıçdaroğlu’ndan hamle üstüne hamle geliyor. Partinin kalbi sayılan il örgütlerinde büyük bir tasfiye operasyonu için düğmeye basıldı. İzmir, Manisa ve Kars başta olmak üzere kritik noktalarda il başkanlarının görevden alınacağı ve Tanju Özcan için ihraç sürecinin resmen başladığı öğrenilirken, Kılıçdaroğlu'nun bu stratejik hamlesi Özgür Özel yönetimine yönelik çok sert bir siyasi mesaj olarak yorumlanıyor. İşte CHP kulislerini sarsan o dev kararın perde arkası...