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Belpınar Köyü'nde evler tamamlandı

A Haber
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Giriş: 22.04.2023 11:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde deprem bölgesi Gaziantep'te. Nurdağı'nda yapımı tamamlanan köy evlerinin anahtar teslimini yapacak. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.
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