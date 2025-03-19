Belgelerle ortaya çıktı! Kenan Kıran: Tanınırlığı olmayan üniversiteye yatay geçiş yapılamaz

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, İBB Başkanı İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kıran, Girne Amerikan Üniversitesi'nin 1991 yılında YÖK'e yapmış olduğu denklik başvurusuna ulaştı ve belgelerle durumu ele aldı. Yapılan başvurular A Haber canlı yayınında ayrıntılarıyla ele alınırken üniversitenin "Türkiye'de tanınmadığını" bir kez daha ortaya çıktı.