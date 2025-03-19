19 Mart 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Belgelerle ortaya çıktı! Kenan Kıran: Tanınırlığı olmayan üniversiteye yatay geçiş yapılamaz
Belgelerle ortaya çıktı! Kenan Kıran: Tanınırlığı olmayan üniversiteye yatay geçiş yapılamaz

Belgelerle ortaya çıktı! Kenan Kıran: Tanınırlığı olmayan üniversiteye yatay geçiş yapılamaz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.03.2025 01:42
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, İBB Başkanı İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kıran, Girne Amerikan Üniversitesi'nin 1991 yılında YÖK'e yapmış olduğu denklik başvurusuna ulaştı ve belgelerle durumu ele aldı. Yapılan başvurular A Haber canlı yayınında ayrıntılarıyla ele alınırken üniversitenin "Türkiye'de tanınmadığını" bir kez daha ortaya çıktı.
Belgelerle ortaya çıktı! Kenan Kıran: Tanınırlığı olmayan üniversiteye yatay geçiş yapılamaz
Tanınırlığı olmayan üniversiteye yatay geçiş yapılamaz
Tanınırlığı olmayan üniversiteye yatay geçiş yapılamaz
Yıllarca Erdoğan’ı suçladılar şimdi kendi skandallarıyla yüzleşiyorlar
"Yıllarca Erdoğan’ı suçladılar şimdi kendi skandallarıyla yüzleşiyorlar"
Emin Pazarcı: Hukuksuz bir şekilde elde edilen hak kazanılmış olamaz
Emin Pazarcı: Hukuksuz bir şekilde elde edilen hak kazanılmış olamaz
Başkan Erdoğan’dan eşi Emine Erdoğan’ın yaşlılarla iftarına sürpriz ziyareté
Başkan Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'ın yaşlılarla iftarına sürpriz ziyareté
CHP’lilerden TBMM’de İmamoğlu sabotajı!
CHP'lilerden TBMM'de İmamoğlu sabotajı!
Müderrisoğlu: İmamoğlu’nun siyasi geleceği hukuki sürece bağlı!
Müderrisoğlu: İmamoğlu'nun siyasi geleceği hukuki sürece bağlı!
İmamoğlu’nun kaydını yapanlar ata altınlarla işlemi gerçekleştirdi!
"İmamoğlu’nun kaydını yapanlar ata altınlarla işlemi gerçekleştirdi!"
Başkan Erdoğan: İsrail terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi!
Başkan Erdoğan: İsrail terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi!
A Haber’de uzman isimler: Geç kalınmış bir karar
A Haber'de uzman isimler: Geç kalınmış bir karar
İmamoğlu’nun diploması iptal edildi!
İmamoğlu'nun diploması iptal edildi!
CHP’de alternatif tören skandalı!
CHP'de alternatif tören skandalı!
Başka Erdoğan: Tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz!
Başka Erdoğan: Tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz!
Daha Fazla Video Göster