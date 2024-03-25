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Belçika'da PKK provokasyonu! PKK sempatizanları ile Türkler arasında çatışma

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2024 09:00
Belçika'da sokaklar terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonuna sahne oldu. Başkent Brüksel yakınlarında gergin dakikalar yaşandı.
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