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Bebek ölümleri ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu!

Bebek ölümleri ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu!

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 09:24
Güncelleme:23.10.2024 09:24
Siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
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