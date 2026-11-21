BDDK'dan kredi kartı ve konut kredisinde yeni dönem! Milyonları ilgilendiren düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı asgari ödeme tutarlarına yönelik yeni bir düzenlemeye gitti. Yapılan güncellemeyle mevcut sistemdeki yüzde 20 ve yüzde 40 oranlarının arasına yüzde 30 dilimi eklenerek üçlü döneme geçildi. Öte yandan konut kredilerine yönelik kısıtlama da gevşetilerek tek evi olanlara ikinci konut için kredi kolaylığı getirildi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren düzenlemenin tüm ayrıntılarını aktardı.