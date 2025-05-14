Bayraktar TB3’ten DENİZKURDU’nda tam isabet

Dünya havacılık tarihinde kısa pistli gemiden tam otonom kalkış ve iniş yapan ilk SİHA olan Bayraktar TB3, DENİZKURDU 2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde önemli bir başarıya imza attı. Akdeniz'de seyreden TCG Anadolu'dan art arda havalanan Bayraktar TB3 SİHA'lar kara hedeflerine yönelik 2 salvo atışını tam isabetle gerçekleştirdi. Kritik görev boyunca Baykar Proje Ekibi'ni, TCG Anadolu'da bizzat bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetti.

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