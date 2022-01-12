12 Ocak 2022, Çarşamba
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BAYKAR paylaştı: İşte İlk milli İHA'nın ilk test uçuşu!
Yerli İHA ve SİHA'ları geliştiren BAYKAR, Twitter hesabından, ilk milli İHA'nın test uçuşuna ait görüntüleri paylaştı. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar'ın da yer aldığı görüntüler çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Selçuk Bayraktar da videoyu "Ruhun şad olsun sevgili Babamız..." notuyla paylaştı.