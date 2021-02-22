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Batı'nın terörle mücadeledeki iki yüzlü tavrı! İşte teslim olan teröristlerin itirafları...

A Haber
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Giriş: 22.02.2021 13:41
Güncelleme:22.02.2021 13:59
Terör örgütü PKK'yı besleyen bazı kılcal damarlar var, onlar Batı ve bazı Avrupa ülkelerinden başkaları değil. Bunu biz değil teslim olan teröristler anlatıyor. O teröristlerden biri ülke isimlerini de açıkladı. "ABD, Rusya, Fransa, Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkelerden destek görüyorduk" dedi. "Türkiye bombalamadan 30 dakika önce bize vurulacak yerlerin bilgisi geliyordu" ifadesini kullandı. İşte o ülkelerin terörle mücadeledeki iki yüzlülüğü...

Terör örgütü PKK'yı besleyen bazı kılcal damarlar var, onlar Batı ve bazı Avrupa ülkelerinden başkaları değil. Bunu biz değil teslim olan teröristler anlatıyor. O teröristlerden biri ülke isimlerini de açıkladı. "ABD, Rusya, Fransa, Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkelerden destek görüyorduk" dedi. "Türkiye bombalamadan 30 dakika önce bize vurulacak yerlerin bilgisi geliyordu" ifadesini kullandı. İşte o ülkelerin terörle mücadeledeki iki yüzlülüğü...

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