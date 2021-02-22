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ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye "hava savunma" sevkiyatı

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Giriş: 22.02.2021 13:52
Güncelleme:22.02.2021 14:00
ABD'nin Suriye'deki PKK/PYD işgali altında bulunan bölgelere hava savunma sistemleri taşıdığı iddia edildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden alınan bilgilere göre Washington yönetimi Haseke'nin kuzeydoğusunda yeni bir üs inşa etmeye başladı. 50 TIR'lık hava savunma sisteminin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK/PYD işgalindeki bölgelere hava savunma sistemi sevk ettiği iddia edildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden alınan bilgilere göre ABD Haseke'nin kuzeydoğusundaki Irak-Suriye-Türkiye üçgeninde yeni bir üs inşa etmeye başladı.

Yerel kaynaklar askeri malzeme yüklü 50 TIR'ın bölgeye giriş yaptığını bildirdi.

Orta irtifa'da etkili m-1097 Avenger tipi hava sistemleri taşıyan TIR'ların Irak'tan Suriye'ye sevk edildiği belirtildi.

Sistemlerin füze ve SİHA'lara karşı etkili olduğuna da dikkat çekildi.

Ayrıca yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre ABD yönetim Biden döneminde Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği alanlara 700 TIR'dan fazla askeri malzeme gönderdi.

Zırhlı araçlarla birlikte silah ve savunma sistemlerinin de terör örgütü PKK/YPG kontrolünde olan kamışlı bölgesine sevk edildiği aktarıldı.

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