AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Harem-i İbrahim Camii’ne saldırıyı lanetliyoruz"

İşgalci İsrail güçlerinin koruması altındaki Yahudi işgalciler, İslam dünyasının önemli kutsal mekânlarından biri olan Harem-i İbrahim Camii'nde tepki çeken görüntülere imza attı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan tarihi mabede giren yerleşimciler, müzik eşliğinde dans etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Harem-i İbrahim Camii’ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.