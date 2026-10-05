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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Harem-i İbrahim Camii’ne saldırıyı lanetliyoruz"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Harem-i İbrahim Camii’ne saldırıyı lanetliyoruz"

İşgalci İsrail güçlerinin koruması altındaki Yahudi işgalciler, İslam dünyasının önemli kutsal mekânlarından biri olan Harem-i İbrahim Camii'nde tepki çeken görüntülere imza attı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan tarihi mabede giren yerleşimciler, müzik eşliğinde dans etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Harem-i İbrahim Camii’ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.

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