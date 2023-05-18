Batı medyasına “U” dönüşü! The Economist: Kılıçdaroğlu Erdoğan’dan gol yedi

14 Mayıs seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ise hedef alan Batı medyası ortaya çıkan sonucun ardından "U" dönüşü yaptı. İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN