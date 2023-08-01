01 Ağustos 2023, Salı
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Batı Afrika'da neler oluyor? Afrika'da kim ne hesap yapıyor?
Askeri darbenin yaşandığı Nijer'in ardından bir başka Batı Afrika ülkesi Senegal'de de gerilim yükseldi. Muhalefet liderinin gözaltına alınmasının ardından sokaklar savaş alanına döndü. Peki yeni mücadele sahası Afrika mı? Darbelerle yeni denge mi kurulmaya çalışılıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.