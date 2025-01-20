Başsavcıyı evlatlarıyla tehdit eden İmamoğlu hakkında soruşturma! Bakan Tunç: Hukuki adımlar atılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Ülke Politikaları Vakfı Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması" adlı panelde konuştu. İmamoğlu, konuşmasında CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ı ifadeye çağıran İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik, "Benim gencecik kardeşim, arkadaşım, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun. Sözüm ona 7-8 tane polisle evine baskın yapıyorsun. Neymiş? Bizim gözümüzü korkutmak. Amacın milletin gözünü korkutmak. Bak başsavcı, sana söylüyorum: Biz var ya, senin evlatlarının bile, sana hiçbir faydamız olmaz. Çünkü senin zihnin çürümüş. Ancak biz senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Bunu unutma. Söküp atacağız ki senin evlatlarının da kapısına birileri dayanmasın, sabahın köründe kimse onları evlerinden almasın. Senin zihniyetini, senin aklını, senin zihninin içinden geçen yol ve yöntemleri bu memleketin her ortamından söküp atacağız. Çünkü bu ülkenin geleceğini, senin bile ailenin, çocuklarının huzurunu temin etmek istiyoruz. Bizim derdimiz bu. Bu kötü niyetli insanlardan bu memleketi temizlemek zorundayız. Başka yolu yok bu işin, buna mecburuz. Ve hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki başaracağız" dedi.

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